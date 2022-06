Muebles Barrocos, un toque clásico en la modernidad

No, no hablamos del jugador de futbol ¡qué mal pensados! Sino de la leyenda que reza como una princesa es puesta a prueba con un guisante bajo su cama, de ser sangre real verdadera sentirá el guisante, y si no lo es, ni se percatará. La pregunta ¿cómo duermen las reinas y reyes? Si se parece a esta hermosa cama diseñada por Marco Pagliarusco, seguramente muy bien, con cabecera acolchada suave, enmarcada en bellos detalles dorados ¿quién no querría experimentar el sueño del justo?