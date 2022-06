Sofás, lugar perfecto para una pestañita

Ok, debo decir que ¡éste es mi sueño! en lugar de colocar sofás o sillones que ocupan mucho espacio y son pesados, ¿por qué no mejor tener puffs, y de colores? Habrá muchos a los que la idea les parezca ridícula pero no hay quien pueda refutar la comodidad de estos cojines gigantes. En diferentes colores, su forma se acopla a la del cuerpo que se posa sobre ellos… ¿invita no?