¡6 pasos para diseñar una terraza sensacional!

Los materiales para construir una terraza deben cumplir con dos características indispensables: ser resistentes al sol y a la humedad, y ser livianos. La madera es el material perfecto para una terraza. No sólo por su resistencia, sino también porque ayuda a crear esa transición natural entre el interior y el exterior de manera intrínseca. La piedra, es también otro elemento idóneo. Y para los muebles procura que no sean muy pesados, y que los materiales no se dañen con el sol. Evita la piel y el mármol en estos espacios, puesto que la primera se agrieta con el sol, y el segundo se mancha con la humedad. Si vives en un entorno muy húmedo, entonces también deberás aplicar algunas capas de sellador a la madera para evitar que se hinche y se deformen tus muebles, o construir una protección extra a tu terraza.