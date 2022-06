¡Las mejores plantas para la recámara!

Cuando pensamos en jardines siempre tenemos en mente el exterior, mucho sol y buena tierra. Los jardines y las plantas son parte importante de nuestras vidas. Si llevamos esas plantas al interior de nuestras casas logramos realmente modificar el ambiente, no solo visualmente, sino físicamente también. Las plantas son excelentes para nuestra salud, a veces no conocemos los beneficios que nos pueden aportar al tenerlas cerca… en nuestra vida diaria.

En este libro de ideas te vamos a mostrar plantas que puedes colocar no solo en tu jardín, ni en tu sala o terraza, sino en tu recámara… ¡Si en tu RECÁMARA! Seguro has oído ese comentario que una planta en tu recámara te va a quitar el oxígeno cuando duermes. ¿Escuchaste esta afirmación alguna vez? En muy posible que lo hayas oído, pero NO ES ASÍ, es cierto que las plantas en horas nocturnas, sin luz solar, respiran oxígeno pero se ha comprobado que mucho más respira tu pareja que una pobre plantita y por eso no le echas de la habitación. El metabolismo de las plantas es mucho más bajo que el de cualquier ser humano y su consumo de oxígeno es mínimo, así que no te asustes y confía en estos tips que te vamos a dar.

Acompáñanos a revisar el por qué te conviene tener alguna de estas plantas contigo en tu recámara. Un buen consejo, cuidado con los excesos, tampoco conviertas tu recámara en un invernadero. Todo exceso no es aconsejable.