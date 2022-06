Tragaluces: ideas y diseños para casas grandes y pequeñas

Dentro de los materiales para un tragaluz moderno, podemos encontrar cristal, acrílico de plástico y los plásticos de policarbonato, siendo estos dos los más utilizados.

La tercera opción es 200 veces más fuerte que el vidrio, por lo que es una opción segura y duradera, pues en caso de llegar a romperse no causa tanto daño como el cristal, aunque éste resulte siempre más estético, por lo que si no quieres dejarlo fuera, lo primero que hay que hacer es templarlo, si no, es buena opción poner una película de seguridad para casos de quiebre. Si se usa estructura de herrería, puede diseñarse con una retícula pequeña que dificulte el ingreso de personas ajenas. Y para evitar filtraciones de agua siempre debe impermeabilizarse bien la zona y posteriormente sellar todo el perímetro del domo.

Considera también que el vidrio térmico aislante evita pérdidas de calor en invierno y contribuye a refrescar en verano.

Y en cuanto a los acabados, puedes jugar con la textura del material que hayas elegido. Un techo translúcido o uno transparente. El primero brinda una luz difusa, más tenue y romántica, como en el caso de Micheas Arquitectos.