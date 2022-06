¡Una casa totalmente de ensueño!

Desde aquí no se alcanza a apreciar toda la belleza que esta casa oculta. Una fachada principal imponente, sí, pero un tanto discreta. Grandes volúmenes, ventanales grandes y una puerta principal enorme y enmarcada en madera. Un camino de cemento lleva hacia el acceso y cuenta con poca vegetaciñon… desde aquí uno no se imagina, en serio que no, lo que viene después. Atento…