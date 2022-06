Cómo dividir los ambientes de la casa ¡sin construir paredes!

Pero si ya tienes una pared y no puedes o no quieres quitarla, puedes cambiar su aspecto de forma radical. La pintura sería la opción más obvia, pero para lograr un diseño de impacto, ¿qué te parece un jardín vertical? No solo te beneficiarás de las bondades que ofrecen las plantas en el interior de tu casa, sino que lucirá como una obra de arte viviente siendo el centro de atención de todas las miradas como nos muestra Architettura & Servizi.

