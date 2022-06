¡Los mejores diseños de escaleras para casas pequeñitas!

Espacios pequeños y escaleras muy amplias son una combinación nada funcional debido a que se rompe con toda concordancia de dimensiones que es lo que hace que todo se vea en perfecta composición.

Así que si ya notaste que tu casa no cuenta con grandes espacios, lo primero que debes de aceptar es que no será nada apropiado una escalera bastante amplia o con formas muy anchas, aunque esto no significa sacrificar ideas de formas y estilos, en absoluto, sólo es cuestión de mirar a las alternativas que están esperando los espacios pequeños para mostrarse en todo su esplendor.

De espiral, rectas, plegables, en fin, de formas que no podrían ser más óptimas para economizar espacios al mismo tiempo que son totalmente eficaces.

¿Ya las quieres conocer?