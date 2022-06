¿Dónde instalar un horno de leña? – ¡6 ideas sensacionales!

Cuando se tienen la fortuna de contar con una terraza, y no tienes espacio en la cocina, no lo dudes, ¡instala un horno de leña! Este elemento, no solo es funcional, sino también decorativo.

Los hornos de leña están hechos de ladrillo, barro, algunos también con un poco de paja. Su forma circular u oval, permite que el calor se conserve de manera igual en todo el espacio, su bóveda curva, y que la comida se cocine a fuego lento, lento, muy lento, pero rico. Con un horno de leña en tu terraza podrás preparar delicias para tus invitados, incluyendo pizza. Por cierto, más hornos de pizzas, acá: 8 hornos y asadores para preparar pizza en casa.