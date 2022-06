7 plantas de interior ¡para casas modernas!

Las plantas le dan vida a cualquier habitación, sea pequeña o grande, rústica o moderna. ¿Pero cuáles son las indicadas para el interior? ¿Se pueden incluir especies tropicales en la sala por ejemplo?

¡En este libro de ideas te vamos a decir! Solo algo muy importante para recordar, las plantas de interior son las que se cultivan bajo techo y pueden estar durante mucho tiempo adentro de la casa. No las confundas con plantas que puedes poner adentro y afuera, cada cierto tiempo. No, interior es interior. Además, hay varios factores que deben tomarse en cuenta para cultivar las plantas de interior: la temperatura, entre 15º y 25º; la humedad, ni mucha ni poca; y el tamaño de la maceta. Esta es muy importante para el buen desarrollo de la planta, debe ser espaciosa para que las raíces crezcan sanas y sin límites. La luz también es otro factor a tomar en cuenta… no directamente, pero si la necesaria para que se conserven lindas y saludables. A continuación, te decimos qué tipo de plantas son opciones para decorar y aromatizar tu casa. ¡Toma nota!