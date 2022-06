Patios con asador: ¡7 ideas fantásticas!

En esta cocina exterior podemos ver que no se limitaron a contar únicamente con un asador, el diseño es también un fantástico horno, que le agrega un extra a esta completa perfecta instalación. A pesar de que no es excesivamente grande, no le hace falta nada.

La gran variedad de texturas y acabados, terminan por darle el toque moderno y distinguido al escenario. Para protegerse de los rayos del sol durante las horas más críticas, cuenta con una cortina enrrollable, con la cual se puede controlar la entrada de la luz, sin perder contacto visual con el espacio circundante