Salas luminosas: ¡7 ideas con madera y color blanco!

Cuando quieres decidir qué pieza comprar, nunca olvides centrarte en los materiales, es decir, en el estilo. Sin embargo, la única situación en la que no ganará valor tu decoración, es combinando el color gris con la madera, es un color que no combina con la madera; cuando la madera es de un tono claro, amarillo o rojizo, no hace contraste.

Lo mismo puede ocurrir cuando la madera es muy obscura y el color gris también, evítalo, pero se puede pintar la pared en blanco y por lo tanto tendrás una sala hermosa y limpia como la que vemos en el diseño de Traço Magenta.