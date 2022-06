7 Secretos para Mantener tu Jardín Bonito

Tener un jardín ha sido visto como un símbolo de estatus. Pero la verdad es que el simple hecho de tener un jardín es una manera no de demostrar lo que tenemos, sino de ser un poco más felices. Un jardín significa tener un espacio para relajarnos, de disfrutar de la naturaleza y de retomar ese contacto que tenemos, y que algunas veces se ve interrumpido por el asfalto y los altos edificios en los que estamos la mayor parte del tiempo. Un jardín es una excelente terapia contra el estrés, y hasta la tristeza. Aunque muchas veces es precisamente el trabajo lo que nos limita el tiempo, y mantener un jardín. O al menos eso es lo que crees.

Si eres de esas personas que viven sus días corriendo de un lugar a otro, envuelto en el mar de gente entre la casa y el trabajo, que tiene que cronometrar todo porque si no el día no te rinde, pero quisieras poder tener un precioso jardín para disfrutar al máximo tus fines de semana, o para poder instalar el área de juegos que sueñas para tus hijos. O si simplemente todos te han dicho que no tienes mano para la jardinería. Pues entonces este libro de ideas es perfecto para ti. Hemos reunido algunos consejos para que logres el jardín que siempre has soñado, pero con una inversión mínima de tiempo y esfuerzo.