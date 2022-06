7 pasos para diseñar una casa de dos pisos ¡maravillosa!

Toma lápiz y papel, no para diseñar, sino para anotar y determinar los espacios que necesitas y clasificarlos según las actividades que se lleven a cabo dentro de los mismos. Dependiendo de la privacidad y el uso de cada espacio, debes clasificarlo por categorías, siendo las básicas espacios públicos/sociales (sala, comedor, estudio), espacios privados (habitaciones, baño..) y espacios de servicio (cocina, lavandería, cuarto de servicio), no olvides incluir la circulación y espacios de distribución , como el recibidor y los pasillos. Con la clasificación de cada espacio, procede a analizar cuántas habitaciones necesitas, y la importancia y tamaño de cada una. Por ejemplo, si eres de los que gustan de recibir muchas visitas o hacer reuniones en casa, la sala y el comedor serán espacios con mayor importancia dentro de la distribución final del proyecto. ¡Y no olvides el cuarto de visitas!