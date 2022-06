10 diseños de puertas ¡para 10 personalidades distintas!

Esta magnífica puerta del grupo regiomontano de Gama elite, habla de una personalidad exuberante y llamativa. La puerta tiene espejos para reflejar lo que está frente a la entrada, y está labrada con cuidado en hierro, llena de garigoles y diseños elegantes.

Tú, como esta puerta, eres alguien que puede confrontar a los demás sin dificultad, no tienes problemas para defender a quien esté sufriendo una injusticia ni a decir lo que piensas. Por otro lado, eres el producto de un azaroso trabajo, has aprendido mucho de la vida, que no siempre ha sido fácil, y la persona fuerte, generosa y astuta que eres hoy, es producto de todas tus experiencias.