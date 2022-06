10 razones por las que tienes que arreglar la barra de la cocina ¡ya!

¿Quieres tener una cocina envidiable?, entonces no puedes escatimar la barra. Esta hermosa barra de granito tiene un aire rústico y al mismo tiempo moderno. Moran E Anders Arquitectura lograron hacer un balance de materiales naturales y modernos que lograron tener perfecta armonia. Es notorio como la barra le da unidad a la cocina. ¿Imaginas esta misma cocina sin la barra? Incluso podrías imaginarla con una mesa cualquiera, que aunque fuera bella no lograría que la cocina tuviera esa unidad. En el diseño actual de las cocinas, las islas y barras cobran un papel central de la decoración, se vuelven protagonistas, no son un mero accesorio.