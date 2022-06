¡Los 7 pecados que NO debes cometer al arreglar la entrada de tu casa!

¿Has caminado alguna vez junto a una casa obscura de noche? Si lo has hecho, estarás de acuerdo que la fachada de la casa se pierde totalmente entre la penumbra, que hay incluso casas que en la obscuridad parecen de terror y da miedo pasar muy cerca.

Las luces exteriores, y me refiero no sólo a un triste y tétrico foco, sino a una buena iluminación, hacen que todo se vea más hermoso y elegante. ¡Unas luces bien puestas, que favorezcan el diseño de tu casa, harán toda la diferencia! Si no lo crees, observa esta hermosa entrada de Isabela Canaan Aruitetos e Associados y lo mucho que resaltan las luces a las plantas y la entrada.