7 ideas para aprovechar tus habitaciones triangulares ¡al máximo!

Así como es posible modificar la sensación de un cuarto triangular cuadrando el espacio con los muebles, traer muebles circulares o tapetes, puede hacer un efecto sorprendente. Por ejemplo, esta cama circular en una habitación tan angulosa, genera una impresión exótica, divertida y acogedora.

Los tapetes también son una gran ayuda a la hora de modificar el ambiente, no sólo agregan texturas, sino que modifican la percepción de las dimensiones de un cuarto, así que no los olvides y no dejes de experimentar con ellos. Para elegir una buena alfombra no dejes de leer el siguiente artículo: Alfombras persas ¿Cuál elegir?