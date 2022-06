7 fabulosas ideas para sacarle provecho a un patio pequeño

No siempre tenemos la oportunidad de tener un gran patio para poner una cancha de basketball o una alberca, algunas veces contamos con pequeños espacios, apenas unos metros de área libre y abierta al exterior. Pero no es pretexto suficiente la dimensión de nuestros pequeños patios para no tenerlos en las mejores condiciones…

Bien decorados, los patios pequeños pueden convertirse en nuestro lugar preferido para escondernos a reflexionar, para salimos a fumar un cigarro en medio de la noche, sentarnos a comer en un ambiente diferente o simplemente acomodarnos con un libro cuando hace calor.

Así que observa estos grandes diseños de patios pequeños, déjate inspirar y mira a ese reducido espacio con ojos nuevos. ¡Es hora de remodelar, de cambiar, de disfrutar el patio de nuestra casa!