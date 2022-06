¿Cómo puedo decorar con cactus? – ¡6 ideas fantásticas!

En ese jardín donde tienes tus plantas favoritas, también tienes en grandes macetas unos cactus sembrados. No te caigas para atrás… se dice que quien mantiene los cactus sembrados de esa forma tienen un espíritu salvaje… Oh no, ¿será verdad? Solo tu nos lo puedes confirmar. Quizás da esa impresión por la misma naturaleza del cactus: no se inmuta ante la presencia del mal tiempo, la sequía, ni el exceso de sol. Por eso ese espíritu salvaje lo trasmite a tu decoración del jardín y a tu personalidad.