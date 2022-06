¡8 ideas para extender tu casa!

Lee la situación y si te describe no dudes en aplicar esto en tu hogar: pasa que cuentas con un amplio balcón donde por sus dimensiones podrías tener múltiples cosas tanto mobiliario como decorado, pero dado a que no está cubierto te da miedo colocar cosas en él, ya porque temes llamar la atención de los amantes de lo ajeno, ya porque no quieres que las inclemencias del clima estropeen lo que pudieras colocar.

Sea cual sea la razón, el hecho es que aún sigue vacío y sin utilizar, pues ya no más, recurre a un techo y un buen recubrimiento que lo trasforme, incluso en una habitación más, justamente así lo hace Sweet Home Design y logra con ello ganar un lugar que no se había creído posible.