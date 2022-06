7 ideas para que las vistas desde tu casa no te depriman

Si a esa ventana no le quieres colocar cortina, porque no te gusta el mantenimiento que tienes que hacerle. Busca entonces algo más definitivo: ¡decora tu ventana! Hay muchas personas que se dedican a este oficio.Puedes encargar a algún artista que trabaje con vidrio para que diseñe y construya un vitral y sustituir el vidrio de tu ventana. Esto le dará a tu casa un valor agregado al tener incorporado la obra de un artista o artesano en la ventana. Trata de hacerlo tu, si tienes facilidad para esto, una decoración con pinturas para vidrio, que las venden en casas especializadas, prepara diseños, busca patrones y dibuja en el vidrio los motivos que prefieras, después rellénalos con las pinturas y disfruta de una obra artística hecha por ti. La ventana decorada una buena solución para no ver las feas vistas desde tu casa.