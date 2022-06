Casas de Piedra

El pabellón multimedia, es una interpretación metafórica de las imágenes en movimiento y sonido que pretende mostrar en su interior y exterior.

Inserto en la plaza central del parque arquitectónico Jinhua en China, este espacio es literalmente dos embudos que dan forma al espacio físico en contraposición. La estructura primaria está hecha de hormigón armado y al interior de madera. En complemento al techo, se construyeron gradas para las noches de proyección de películas al aire libre o bien tan solo para sentarse durante el día, y por el otro lado la construcción se fusiona con la topografía interior del parque brindando una continuidad que fluye con su entorno.

Aunque a primera vista, nos recuerda a una cueva para guarecernos ¿o no? no cabe duda que las apariencias engañan y las imaginación no tiene límites.