8 objetos en tu casa que ya NO necesitas

¿Cuántos zapatos casi no tienen suelas?¿Volverás a usarlos? La misma pregunta hazla para tus prendas de vestir y la ropa interior. Hacer la limpieza de la repisa de los zapatos y de tu ropa es algo que no puedes dejar para luego. Lo que no esté en condiciones de seguir usando, o una ropa que ya no te sirva. ¡Descarta todo! Lo que realmente sea para botar no lo dudes… ¡ BÓTALO! Lo que no te sirva pero esta en buenas condiciones, pregunta entre los amigos si están interesados, si no es así, hay muchas personas necesitadas y dónalos para caridad. Vas a descubrir que: ¡has hecho espacio en tu armario!