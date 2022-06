Recámaras: ¡6 ideas fantásticas con papel tapiz!

El techo también lo podemos recubrir con papel, aunque no es la opción más común, no por eso menos interesante. Se puede pintar el techo, empapelarlo o combinar las dos soluciones.En este caso la pared de fondo de la recámara se ha empapelado con unos dibujos geométricos, regulares y simétricos. La regla que ya hemos mencionado y que se refiere a la medida en que utilizas las formas y colores es que debes estudiarlas para no caer en una decoración muy pesada. La elección del papel adecuado es lo que debes tener en cuenta si quieres decorar con ello paredes y techo, por lo demás todo está permitido.