¿Cómo deshacerse de cosas que ya no necesitas? – ¡6 tips geniales!

Nuestros estilos de vida evolucionan con el tiempo. Las cosas que hoy necesitamos pueden no servirnos después de un tiempo, eso nos hace que nos llenemos de objetos, provocando un desorden en nuestro hogar. El aumento del comercio y la propaganda agresiva para que compremos, terminan siendo responsable del acaparamiento en muchos hogares. ¿Cuántas veces has hecho una compra y te arrepientes más tarde? O has comprado algo solo porque te gusta su campaña de marketing, aunque no había necesidad real para ello? Incluso es posible que hay varias cosas por toda la casa, que todavía las tienes por razones puramente emocionales.

No estás solo. Millones de propietarios están sentados en el desorden de sus hogares. ¿Por qué no tirar las cosas innecesarias y comenzar con un estilo de vida ordenado. Principios del Feng Shui abogan por limpiar el desorden, ya que ayuda a deshacerse de las energías negativas de nuestras vidas. ¿Cómo se puede empezar aunque sin sentirte mal? Es una experiencia emocional para muchos. Aquí en este libro de ideas están algunas sugerencias.