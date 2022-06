Patios pequeños: ¡6 diseños que están para copiar!

¿Tienes un patio pequeño pero no sabes como sacarle provecho? ¡No te preocupes! En este libro de ideas te compartiremos algunos ejemplos realizados por los expertos de homify en los cuales nos muestran soluciones, ideas e inspiración para convertir nuestro patio en un pequeño oasis. ¡Un oasis en nuestro propio hogar! Donde podamos disfrutar del aire fresco, la luz del sol y la luna, las plantas alrededor del patio, etc. ¿A poco no te encantaría? Así que si tienes un patio sin utilizar, inspírate a rescatarlo ¡Toma nota!