6 tips para mantener la casa calientita y acogedora

Conoces el efecto chimenea , este es el enemigo número uno del mantenimiento del calor en una habitación. Existe una ley física que se aplica al movimiento del aire dentro y fuera de los edificios por las diferencias de presión. El aire caliente es menos denso que el frío por lo tanto aumentará, escapando por cualquiera abertura alta arrastrando el aire frío a través de las aberturas que están por debajo. Así se crea una corriente de aire frío, muy desagradable, que puede entrar por debajo de las puertas arrastrada por el aire caliente que sale por la chimenea.

Cuanto mayor sea la diferencia térmica y la altura de la estructura, mayor será el efecto chimenea . Si usted tiene una chimenea sabe que las grandes diferencias de temperatura entre el aire en el interior de la chimenea y el aire exterior, combinado con la altura de la chimenea, amplifican este efecto que puede conducir que entre en la casa una cantidad de aire frío más grande que el calor generado, lo que resulta en pérdidas de calor.

En este punto, tu debes estar ya entrando en la desesperación… ¿Pero tengo que terminar las noches románticas junto a la chimenea ? Bueno, si tu chimenea sigue siendo sencilla, e incluso estás dispuesto a no gastar más dinero, la respuesta es sí . Lo mejor es limitar estas noches o eventos especiales, encontrar otra solución para calentar la habitación e ir pensamiento de adquirir una estufa o al menos instalar una puerta en la chimenea. Esto va a terminar con el efecto chimenea y hacer que el rendimiento de la leña sea mucho más eficiente.

No te olvides de cubrir la chimenea cuando no la utilizas, porque de lo contrario el efecto se hará sentir y seguirá perdiendo calor la habitación. Si no tienes una puerta en la chimenea, se puede improvisar una tapa.