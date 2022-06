Organización en el hogar: ¡7 clósets y vestidores fantásticos!

Y como ya vimos el modo en que la madera puede ser muy masculina, no podíamos dejar de lado la alternativa que nos da de ser la gran aliada en una decoración donde lo delicado y femenino es una constante que no sólo se quiere, sino que se busca.

El truco está, de igual manera, en dejar que el guardarropa y demás artículos de vestir se muestren, o al menos aquellos más característicos de una mujer, pues esto afianza muchísimo la personalidad que se quiere realzar.

El papel de la madera recae aquí en ser clara, es decir de tono sutil pero no por ello neutral, si así lo fuera, lejos de obtener personalidad de género, tendríamos una apariencia unisexo. Así que ahora lo sabes, sutileza no es lo mismo que neutralidad, al menos no en cuestión de madera.

Los detalles de vidrio que en esta ocasión nos sugiere Diseñadora de Interiores Citlali Villarreal en el diseño de un clóset para dama sólo son en elemento que afianza la delicadeza y fragilidad femenina. A nosotros nos pareció perfecta esta fusión entre lo afeminado y la madera, ¿a ti?