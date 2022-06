Ideas modernas para decorar el baño

Mi abuelo se bañaba con un litro de agua en una cubeta, me contaba un amigo sobre su abuelo en época de la revolución. Y es que, lo que ahora damos por sentado, no hace mucho tiempo era un privilegio para la familia acomodada. El baño no siempre estuvo a disposición de todos, ¡claro podemos pensar en los ríos o lagos! pero el agua y un cuarto de baño como lo conocemos ahora, es un lujo de la modernidad. Desde la antigüedad y hasta el siglo XX, el baño fue privilegio de reyes, nobles y ricos; con el tiempo aparecieron los baños públicos pero aún así, tomar un baño era una actividad que sólo sucedía una vez a la semana, sábado en el mejor de los casos, y un día antes de las festividades en el peor.

En México, el rey Poeta Nezahualcóyotl ya contaba con una gran tina circular en donde se bañaba con sus concubinas. La Modernidad fue una época de contradicciones, donde por un lado el baño público se consideraba impúdico, tirar las aguas sucias y realizar las evacuaciones naturales en la calle algo muy normal, y por el otro, la proliferación de enfermedades infecciosas, llevó a diversos pensadores a plantearse soluciones. Debido al alto costo de los baños privados en los siglos consecuentes, los baños públicos no han desaparecido, al menos no en México hasta nuestros días. El deseo popular de disponer de un baño propio permitió que ahora todos tengamos un cuarto de baño en cuyas características formales se reflejan la relación moral y funcional entre higiene y privacidad. Mejor aún, el baño también guarda gratos recuerdos, sin albur, como los boilers de madera que había que prender cada mañana y que producían tanto humo que al final, ¡muy limpios pero también muy ahumados! O ¿quién puede olvidar los baños a jicarasos? Así, el baño es la habitación más íntima de nuestro hogar dado que es donde nos permitimos ser más vulnerables incluso a nuestros ojos, además de ser el lugar para nuestro cuidado personal. Pero el baño, en nuestro imaginario, es también una sala de relación y retiro, ¿el secreto? la variedad y opciones en el diseño. Acorde al arquitecto Xavier Fonseca, en su libro Las medidas de una casa. Antropometría de la vivienda, Los problemas básicos en el diseño del baño, afirma un manual actual para arquitectos, están en lograr una óptima privacidad en todas las funciones para los diversos miembros de la familia [y en] cuidar la distancia entre los muebles para optimizar el espacio y las instalaciones hidráulicas y sanitarias.

De todos los cuartos en el hogar que decidimos (re)decorar, el baño usualmente se deja al último o se trata como proyecto especial , es por ello que a la larga, el baño es reflejo de la época y, si se transforma, es un lugar de experimentación y color; tan solo recordemos los mosaicos floreados o azulejos psicodélicos de los años sesenta, los eclécticos estilos de los años ochenta o el minimalismo y lujo de las últimas décadas. Y es que el baño es tan singular que, a diferencia de otras habitaciones como la cocina o las recámaras, requiere mucho más que un par de cubetas de pintura y algunos muebles nuevos. El baño ciertamente es un proyecto especial que debe pensarse con cuidado, diseñarse con lujo de detalle, sobre todo porque quizá quede así por largo tiempo.

Y en homify, nos encanta el concepto de privacidad y unicidad, y creemos que es fascinante tener la oportunidad de diseñar el baño propio a nuestro gusto, y te brindamos algunas propuestas de diseño de nuestros profesionales que resultan divertidas y singulares.