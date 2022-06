Jardines: ¡7 estilos de fuentes sensacionales!

A Place In The Garden Ltd.

La pulcritud en la formas redondeadas es algo que caracteriza las creaciones que optan por lo clásico como estandarte así que en una fuente que busca ser una digna representante, no puede faltar este tipo de diseños.

En cuanto a materiales, los mejores aquí son las piedras y los metales que cuentan o al menos permiten al final trasformar su apariencia en algo muy refinado. A modo de ejemplo te invitamos a deleitarte con el trabajo que aquí realiza A place in the Garden Ltd donde la fuente no sólo se compone de la parte donde el agua juguetea, sino en todos los demás detalles de su alrededor que refuerzas su diseño.