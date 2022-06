7 sencillos consejos para amueblar tu casa ¡y que se vea sensacional!

¡Bienvenido a este libro de ideas! Como su nombre lo indica, aquí te daremos 7 ideas para decorar tu apartamento, ¡pero ojo!, no se trata de una lista de pasos a seguir ni mucho menos, de hecho el decorar el espacio en el que vivimos debería ser algo inherente a nosotros, pues somos nosotros mismos quienes lo habitamos, lo recorremos de determinada forma, lo usamos de una manera específica y sólo nosotros conocemos nuestros propios gustos, las cosas que nos inspiran, los colores que preferimos y los muebles que necesitamos. Sin embargo, hay veces en que el ajetreo de la vida cotidiana nos hace obviar muchas cosas y no las consideramos a la hora de amueblar y decorar nuestro hogar. Damos por hecho que las llaves, por ejemplo, no ocupan mucho espacio y dejamos de lado algo tan importante que podría ahorrarnos horas de estrés y búsqueda desesperada en las mañanas por no instalar un perchero para llaves junto a la puerta o una credenza en la entrada.

Nuestra casa, cada espacio, cada color y elemento muestra un poco de nuestra personalidad, es por medio de ella que nos revelamos ante los demás en un ambiente de intimidad y confianza, es por eso que tomar en cuenta algún consejo y buscar ideas de solución pueden ayudarnos a crear espacios funcionales y agradables. No hay que olvidar que es ahí en donde tomamos las decisiones más importantes de nuestra vida, en donde descansamos, proyectamos y soñamos. Un consejo de los expertos en decoración y diseño de interiores siempre viene bien, y cuando se le imprime personalidad propia ¡funciona aún mejor! Tu hogar es extensión de tu propia mente y cuerpo, haz que sea un reflejo de ti: natural, libre, transparente, amigable, ¡cálido e irrepetible!