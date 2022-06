¡Construye una terraza en la azotea! ¡7 consejos para lograrlo!

Para realizar cualquier ampliación o construcción, debes tener los permisos correspondientes. No sólo a nivel municipal sino también, por ejemplo, a nivel de fraccionamiento, ya que no siempre podrás colocar un techo sobre una pared colindante si no está permitido.

Por lo que, al querer construir una estructura como un techo a tu terraza, implicará que debes tener todos los permisos en regla y sobre todo, hablar con tus vecinos para que no hayan futuros inconvenientes. Dependerá de dónde quieras ubicar la terraza con respecto al terreno, o si este techo estará aislado o adosado a una pared de lindero. Hoy en día los trámites son menos engorrosos. Sólo debes acercarte al Colegio de Arquitectos o de Ingenieros y al Municipio para solicitar los requisitos. Es diferente en cada Estado de México. Por eso, hazlo con tiempo, porque en algunos casos necesitarás ir a otros organismos para tramitarlos y presentar toda la documentación antes de comenzar el proyecto.