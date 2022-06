¿Dónde poner la televisión en casa? – 7 opciones, elige tu favorita…

La televisión es casi un must cualquier sala. Es, como decíamos, la ubicación más tradicional y en la primera que pensamos no sólo por ser el centro de la vida social y el entretenimiento de la casa, sino también por su comodidad. Pero al momento de instalarla debemos tomar en cuenta tres reglas básicas. Primera: la más básica de todas, y que hacemos casi por instinto, es colocarla frente al sillón principal. Segunda: En la medida de lo posible evita colocarla frente a las ventanas principales, pues los rayos del sol contaminan la imagen y los reflejos se convierten en una verdadera molestia a la vista. Tercera: en cuanto al diseño del mueble, entre más grande y ligero mejor, pero recuerda que tu sala es también un lugar social, por lo que no debe superar las 32 pulgadas, para evitar que se convierta en el centro e tu vida social. Las personas también son importantes.

Por últimos, recuerda mantener la armonía visual entre tu tele, el mueble de la televisión y el resto de los muebles. Probablemente no querrás llenar su alrededor de adornos, porque te distraerían, así que prefiere diseños minimalistas, o un estante empotrado.