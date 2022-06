7 casas móviles ¡modernas y fantásticas!

Si no tienes dinero para comprar una casa móviles y mucho menos una convencional, no te desanimes. Lo mejor de las casas móviles es que, son de menor costo y el banco pueden financiarte un préstamo para este tipo de casa. Además, no tendrás tantos gastos como las casas tradicionales, reducen el consumo de energía y, ahorras en calefacción y refrigeración ya que, las casas móviles actuales cuentan con aislamientos térmicos y acústicos.