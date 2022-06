Iluminación de escaleras: ¡6 ideas fantásticas!

La iluminación LED que se integra a la escalera tiene muchas variables actualmente. Puede colocarse a cada lado del escalón, a un solo lado o en la contrahuella de la escalera que es la altura de cada uno de los escalones. Por lo general se coloca cada uno o dos escalones mínimo, cantidad suficiente para que este bien iluminada para su transito.

Son de bajo costo e ideales para ahorrar luz por el tipo de tecnología que utiliza a base de luces LED. Cuando se colocan sobre el peldaño de la escalera (la huella) no son muy eficientes ya que iluminan directamente a la persona que está utilizándola, lo cual no es muy razonable, unicamente que se use con una intensidad muy leve solo para ubicar la superficie.

Estas luces se pueden colocar no solo en las escaleras principales de la casa, sino en escalones que separan niveles o en los de accesos de la vivienda, en la entrada principal.