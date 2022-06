Casas modernas: ¡10 estructuras de madera fantásticas!

El techo, aunque no siempre lo recordamos, también es parte de la habitación y por lo tanto debemos cuidar su apariencia. Si no sabes cómo decorarlo, ¿por qué no pruebas agregando algunas vigas? La presencia de las estructuras de madera en el techo, a a vista, se han convertido en un elemento muy recurrente en la decoración de interiores. Lograrás que tus habitaciones luzcan más cálidas, por su color, con solamente agregar unas vigas. Este diseño es de Revah Arqs.