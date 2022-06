10 ideas para que tu patio se vea bonito ¡y muy mexicano!

Con el uso de ciertos materiales podemos generar infinidad de sensaciones: un patio fresco, acogedor, tradicional, moderno, divertido, encantador, mágico… No te limites a la hora de mezclar texturas y colores, arma un proyecto realista de lo que quieres lograr y atrévete a jugar con los materiales no sólo de las superficies, también del mobiliario. En este pequeño patio, un piso de madera oscura se fusiona con una pared lisa en color mostaza. El desayunador es de madera clara con textiles de manta, y a la orilla una delgada jardinera con una dorada lámpara al fondo crean un ambiente sumamente acogedor, rústico y hasta romántico gracias a los corazones metálicos que caen como lluvia sobre la pared. De pronto descubrimos que una modernísima cubierta de acero en color café protege la estancia y, sin embargo, no rompe con la atmósfera rústica, en cambio la engalana y da la sensación de protección y seguridad.

Diseño de Arketipo Taller de Arquitectura.