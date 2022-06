Cómo darle a tu jardín un toque italiano ¡y sensacional!

A este jardín de puro estilo italiano rodéalo con el ciprés mexicano, también llamado cedro blanco o teotlate. Este árbol es muy resistente a la sequía y crece rápido, además lo tendrás en tu jardín por muchísimos años, es muy longevo. Pero ya me estás preguntando ¿Y lo de italiano qué? Pues déjame decirte que el ciprés es un árbol muy usado en Italia en plazas, parques y jardines pero… Aquí es cuando se pone buena la historia.¡Siembra a su resguardo un jardín con los ingredientes para hacer tus pízzas! Romero, jitomate, albahaca, chiles y pimientos en general… no me vas a decir que este no es un jardín italiano, disfruta de tu jardín comiéndote tu pizza casera y después me cuentas.