Cómo incluir el arte en casa – ¡8 ideas fantásticas!

Si cuentas con una colección considerable de piezas de arte y no todas coinciden con las habitaciones, ¡no te preocupes! No las dejes guardadas en el armario sólo porque su estilo no concuerda con los colores de la sala o la habitación es demasiado pequeña, ¡haz tu propia galería! El arte nunca está de más, no dejes que la creatividad que alguien imprimió en su obra se pierda en un embalaje olvidado.

Para hacer tu propia galería, sólo necesitas un pequeño espacio, una esquina, un rincón en la estancia o el espacio debajo de la escalera. Instala un par de repisas a no más de 1 metro de altura, coloca cuidadosamente sobre ellas los cuadros medianos y pequeños. Intercala entre ellos las piezas escultóricas o artesanales y coloca un cuadro largo y estrecho en una orilla, delimitando la galería. En la parte alta de la pared cuelga los cuadros más anchos, si tienes varios del mismo tamaño crea un patrón vertical con ellos y a un costado coloca uno sólo, de mayor tamaño. No necesitas establecer un orden de colores o estilos, deja que tu propia inspiración te guíe, confía en tu ser creativo. Cierra el conjunto con una lámpara de diseño original, con una mesita pequeña para café y una silla cómoda, porque seguramente después de crear este rinconcito artístico querrás pasar mucho tiempo disfrutando de él.