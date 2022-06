Superficies de Madera | Limpieza y Manutención

Tenemos una fascinación por la madera, eso es un hecho. Es un recurso renovable, orgánico y económico. Además de hermosa, la madera es una de las materias primas de origen vegetal que más ha utilizado el hombre a lo largo de la historia y simplemente no pasa de moda. Y es que resulta difícil negarse a su belleza que siempre consigue aportar un toque de calidez y acogimiento a las habitaciones.

Ahora bien, es importante diferenciar entre los tipos de maderas. Maderas blandas como el abedul o el pino o maderas duras como el roble o el ébano. La maravilla es que es un material tan resistente y versátil que puede utilizarse ya sea para fabricar muebles clásicos y elegantes de estilo colonial como modernos armarios con aire escandinavo y hasta recubrir el piso en un hermoso acabado de duela o parket.

Sin embargo la madera no es invencible y hay que darle cuidados y apapacharla porque como todo en la naturaleza va cambiando con el tiempo. La madera también envejece y, si bien no es algo forzosamente malo dado que en decoración los muebles viejos de la abuela vuelven a estar de moda, cuidar incluso de sus pequeñas imperfecciones va de la mano con su disfrute. La madera así, requiere un mantenimiento que no siempre le damos pero que es fundamental.

Así, en homify queremos darte algunos trucos y tips para mantener las superficies de madera en buen estado y asegurarnos que muebles y pisos perduren en nuestro hogar durante mucho tiempo.