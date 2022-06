7 secretos para buscar departamento en internet ¡y encontrar el MEJOR!

¡Listo! ya encontraste el departamento de tus sueños, se adecua a tu presupuesto y te encanta la ubicación. Es hora de firmar el contrato. En ocasiones vivir en un edificio específico requiere que que se sigan ciertas normas o que tengas que evitar otras. Algunos no permiten familias grandes o niños pequeños, otros no te dejan hacer remodelaciones a la estructura o te prohíben tener mascotas. Cada aspecto de las reglas, los pagos, los servicios o las condiciones de venta o renta deben estas especificadas en el contrato y debes leer éste con mucho detenimiento. Si tienes alguna duda o aparece un término que no acordaste, no firmes hasta que sea modificado el contrato y te hayan aclarado todos los puntos.

Ahora si, ya sabes como encontrar el mejor departamento en internet.