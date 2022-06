¡Las mejores ideas para tu patio!

Las casas de la actualidad tiene menos espacio, y por consiguiente, no hay lugar para un patio… Si eres de esos privilegiados que tienen un patio pequeño en su casa o departamento, decóralo con estas sencillas ideas… Aunque los patios pequeños se limitan de decoración y espacio, siempre hay una madera de arreglarlos para que visualmente se vean más amplios. También, tienen una gran ventaja. Por ser patios pequeños no requieren mucho tiempo para arreglarlos, fumigarlos y regarlos. No necesitan mucho pasto u otro material para la base, ni demasiadas plantas o árboles, con unos cuantas trucos se verá fantástico…

