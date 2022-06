5 ideas para ahorrar dinero en el diseño y decoración de tu hogar

Se dice que un gran porcentaje de la población mexicana no ahorra, ya sea porque no se tiene el hábito o porque no se puede. Decorar, reformar o construir tu casa a veces se limita por el factor dinero, y pocas veces logramos los resultados con los que soñamos. ¡Pero que no cunda el pánico! Porque es muy importante para homify que cumplas tus sueños, hemos hecho un recuento de las ideas más geniales para que tengas un hogar hermoso sin gastar demasiada lana. Te enseñamos sobre materiales económicos para construir tu casa, de cómo amueblarla ahorrando cada sentavo, cómo tener un baño hermoso sin gastar mucho, y además… un sorpresa muy, pero muy inspiradora.

¿Preparado?