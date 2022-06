6 colores para pintar la cocina y que se vea moderna

Empezamos con un ejemplo de todo lo que nos gusta. De hecho, no es un color que se piense para una cocina.¿Están o no de acuerdo? El color azul pastel, no es un color tan común en este tipo de habitaciones, pero no hay ninguna razón para no usarlo ya que vemos el resultado final extremadamente atractivo. En este caso concreto, no sólo tenemos una nota azul, toda una pared, que le da un toque único. Hábilmente combinado con el blanco. Una ventana que crea una luz tamizada muy diferente y agradable. ¡Que ejemplos inesperados! ¡Toda una sorpresa!