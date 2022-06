¿Necesitas más iluminación? – ¡7 simples pasos para instalar una tragaluz!

Un tragaluz es una ventana en el techo, también se le conoce como domo o claraboya. Lo importante de este hueco en el techo es que sea un cristal o acrílico que permita la entrada de la luz.

Creo no hace falta explicar por qué alguien querría un tragaluz en su casa, ya que son elementos que agregan mucho estilo a una habitación pero también dejan pasar la luz natural. Los tragaluces no sólo se ven maravillosos, sino que también ayudan a ahorrar energía porque no es necesaria tanta luz artificial para iluminar una habitación.

Es posible para algunas casas poner un tragaluz, en este artículo te diremos cómo hacerlo tú mismo con 7 pasos básicos. Sigue leyendo y toma nota. ¡Es hora de ponerse a trabajar!