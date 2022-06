Escaleras: ¡10 diseños barandales sensacionales!

El vidrio y el acrílico son los dueños de los barandales actuales. Compitiendo en transparencia con las escaleras que no tienen barandal. En esta imagen vemos esta que parece que no existiera, ya que los soportes de ella están fijos a los escalones siendo apenas unas piezas metálicas pequeñas. Total transparencia y sin pasamanos. Más moderna que esta… no lo creemos.