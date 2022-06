Iluminación de comedores – ¡7 ideas modernas!

En cualquier habitación de tu casa la iluminación es un detalle muy importante. Debes estar de acuerdo que un comedor con poca luz no es nada grato. En este lugar donde se comparte la comida hay que ver muy bien lo que se está comiendo, los colores de la comida son parte muy importante de su presentación. ¡Sin luz no hay color! Así que si la iluminación del comedor es deficiente la comida aunque la prepares con esmero no le sabrá igual a nadie ya que parte de la satisfacción es disfrutar también de su apariencia.

En los comedores puedes colocar en el techo o en paredes las lámparas, pero es imprescindible que sobre la mesa tengas una. Hay que tomar en cuenta que la distancia entre la lámpara y la superficie de la mesa no puede ser menor de 80 cm porque de otra forma molestaría a los comensales. En este libro de ideas podremos admirar distintos modelos de lámparas que los diseñadores han proporcionado para que tomes nota… ¡6 tips para ayudarte a elegir tus lámparas para el comedor!