Cómo darle a tu sala un toque mediterráneo – ¡5 tips geniales!

Este maravilloso lobby de inspiración mediterránea, de Asilvestrada, diseñadores de Barcelona, incluye un elemento imprescindible para decorar estilo mediterráneo: ¡Plantas!

Así es, las plantas son elementos magníficos para alegrar cualquier habitación; no queremos que tu sala sea vea como un lienzo blanco y aburrido, el estilo mediterráneo también merece estar respirando frescura. Por eso, no sólo pienses en el tipo de plantas que te gustaría incorporar: palmera, romero, filodendro, etc., sino también en la maceta. Busca canastas, cajones o una buena vasija de barro, así tu planta se verá aún mejor en tu sala.