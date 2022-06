¿Baño pequeño? ¡7 ideas geniales para aprovecharlo mejor!

Observa la imagen, este magnífico baño posee uno de las mejores estrategias para optimizar el espacio en un pequeño baño: utilizó la parte de arriba del escusado.

La caja de del escusado quedó empotrada en la pared, está es una excelente forma de ahorrar espacio, pero si tu no puedes hacer lo mismo, siempre puedes colocar una repisa encima del escusado. No tiene que ser un a repisa grande, su anchura debe ser correspondiente a la caja de la taza, pero, aunque no lo creas, esto agregará un maravilloso elemento decorativo y aumentará el espacio para almacenar cosas.